Essonne : à Boissy-le-Cutté, Arthur, le totem, a été enlevé

C’est un kidnapping d’un autre genre qui a eu lieu dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 décembre dans la commune de Boissy-le-Cutté. Arthur, le totem en forme de bonhomme rouge situé le long de la RD191 a été dérobé.

« Il a été littéralement arraché du bitume », indique Sylvie Séchet, maire du village. Et le but n’était pas seulement de le dégrader, mais bien de le prendre et de l’emmener.

« C’est très agaçant et cela représente un coût pour la collectivité », rappelle l’édile. Arthur, en l’occurrence, coûte la modique somme de 1450€.