Essonne : à Champmotteux, le chanvre part en fumée

Un important incendie a eu lieu samedi 27 mars au soir sur le territoire de la commune de Champmotteux. Ce sont des balles de paille de chanvre qui ont été réduites en cendres.

Le feu s’est déclaré vers 18h environ sur un important site de stockage de balles de chanvre situé à quelques centaines de mètres du village. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour contenir cet incendie tandis que les militaires de la Gendarmerie nationale, et particulièrement de la Communauté de brigades d’Angerville, ont interrompu la circulation sur la RD63.

Cet incendie aurait cependant pu avoir des conséquences graves et toucher les habitations. « Heureusement, les conditions climatiques étaient favorables et les ballots qui ont pris feu étaient les plus éloignés du hangar et donc du village », indique Jérôme Desnoue, maire de Champmotteux.