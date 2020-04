Essonne : à Grigny il abandonne sa voiture et 4 enfants pour fuir la police

Essonne : à Grigny il abandonne sa voiture et 4 enfants pour...

De nouveaux incidents ont eu lieu dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril à Grigny. Cette fois tout a commencé lorsque les policiers croisent la route d’une voiture roulant à toute vitesse.

L’automobiliste refuse d’obtempérer lorsque les policiers lui demandent de s’arrêter. Il s’arrête plus loin, sort de la voiture et s’enfuit en courant. Les policiers partent à sa poursuite non sans découvrir dans la voiture 4 enfants

L’intervention policière n’est cependant pas du goût de tout le monde dans le quartier. Ils essuient une pluie de tirs de mortier comme cela a été le cas le week-end précédent. Les fonctionnaires de police ont fait face cependant afin de pouvoir protéger les enfants présents dans l’automobile abandonnée.

« Courage aux policiers qui essuient chaque jour l’affront de ceux qui ne respectent rien. Courage aux policiers qui protègent des habitants précaires obligés de subir, en plus des inégalités sociales », a commenté sur les réseaux sociaux Linda Kebbab, déléguée nationale Unité SGP Police FO.