Essonne : à Grigny, la victime d’une rixe a failli brûler vive

Dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 juin à Grigny, des conséquences potentiellement dramatiques à une rixe entre des jeunes des quartiers de la Grande Borne et de Grigny 2 a été évitée grâce à l’intervention de la Police nationale.

Peu avant 21h, les sapeurs-pompiers interviennent pour un blessé suite à une rixe qui a eu lieu place de la Treille à Grigny. A leur arrivée, les pompiers voient une victime de la rixe prendre la fuite.

Quelques instants plus tard, une autre bagarre a lieu place des Damiers, toujours à Grigny. Les fonctionnaires de la Police nationale arrivent sur place et voient plusieurs individus, porteurs de barres et de bâtons, prendre la fuite.