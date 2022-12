Essonne : à Longjumeau, il benne ses gravats au pied de l’église

Les dépôts sauvages de déchets sont un fléau qui semble n’avoir de cesse de se répandre. Mais le dépôt qui a eu lieu ce jeudi 1er décembre à Longjumeau dépasse l’entendement.

C’est au pied de l’église en plein centre-ville de Longjumeau, puis quelques dizaines de mètres plus loin, qu’un dépôt sauvage a été effectué.

C’est Jérémy Martin, le 1er adjoint de la ville qui a découvert alors qu’il allait déposer son fils à l’école toute proche. « J’ai immédiatement pris des photos et les ai envoyées en mairie pour que l’on réagisse tout de suite. Les gens ne pouvaient plus emprunter le trottoir et étaient obligés de marcher sur la route », témoigne-t-il.