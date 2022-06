Essonne : à Ollainville, ils achètent une maison et découvrent que c’est un squat

C’était le 19 mai dernier, Laurent et Elodie signent chez le notaire les papiers pour l’acquisition d’une maison à Ollainville. Le prix, 140000 euros. Un très bon prix lorsqu’on regarde les prix du marché local où les biens se vendent rarement à moins de 280000 euros.

Il s’agit en fait d’une succession. « Il y a beaucoup de travaux à faire. L’assainissement n’est pas aux normes et il y a de l’amiante, et beaucoup de travaux », confie Laurent. Les clés en main, Elodie et Laurent sont donc partis prendre possession de leur bien et découvrent que la maison est déjà habitée.

Surprise pour le couple, surtout quand le père de la famille qui occupe les lieux annonce que lui aussi a acheté la maison. Mais face aux documents authentiques que présentent Laurent et Elodie, il n’a qu’un bout de papier griffonné selon lequel il aurait acheté les lieux pour 120000 euros en espèces.