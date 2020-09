Essonne : à Saint-Germain-lès-Arpajon le stade envahi par des caravanes

Les gens du voyage venus de Longjumeau se sont installés sur le stade de football des Cendrennes dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre dernier et Norbert Santin, maire de la ville, ne décolère pas.

« Encore une fois nous sommes les victimes des gens du voyage qui ont forcé l’entrée du stade en cassant nos installations et vont occuper le terrain ce qui empêchera les élèves de nos écoles et nos associations des les utiliser à l’heure de cette rentrée 2020 », s’agace Norbert Santin.

Au-delà de cette installation illicite, le maire est également déçu de la réaction des autorités. « Nous sommes abandonnés encore une fois. Cœur d’Essonne agglomération s’est mis en conformité avec le schéma d’accueil des gens du voyage en investissant 800000 euros dans la remise en état de l’aire de grand passage de Brétigny-sur-Orge Airial », rappelle l’édile.

Avec cette mise en conformité le maire espérait une autre réponse face à la situation qu’il a rencontré mercredi soir et à laquelle il a fait face accompagné des services municipaux et de la police nationale. « . En échange on nous avait promis des expulsions pour chaque installation illicite. Résultat : rien ! Nous sommes abandonnés encore une fois. Quand je vois le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur afficher leur message de fermeté à la télévision, je me demande où elle est ici la fermeté ? On l’attend ! », tempête-t-il.

La ville avait récemment fait 10000 euros de travaux sur ce terrain. Las, après le départ des gens du voyage, annoncé pour dans deux semaines, il faudra effectuer une remise en état du terrain qui empêchera encore pendant plusieurs semaines son utilisation par les Germinois.

Mais la ville ne baisse pas les bras et fera tout pour faire respecter l’ordre républicain. Ainsi, après avoir constater des dégradations, des branchements électriques et en eau illégaux, une plainte a été déposée et contact a été pris avec Enedis pour couper l’électricité.