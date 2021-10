Essonne : accident sur la RN20 à hauteur d’Etréchy

Un accident impliquant un poids lourd circulant sur la RN20 en direction de la province s’est produit ce mardi 26 octobre au matin à hauteur de Fontaineliveau à Etréchy.

Cet accident provoque d’importants ralentissements de circulation sur l’axe structurant nord-sud du département. En effet, la Gendarmerie de l’Essonne a bloqué la circulation sur la RN20 à partir de la deuxième sortie d’Etréchy.

Le maire d’Etréchy, Julien Garcia, est sur place et remercie tous les services de la chaîne de sécurité qui sont sur place, sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers municipaux d’Entre Juine et Renarde.