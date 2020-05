Essonne : alerte orange pour risque d’orage, pluie et inondation

Depuis 13h ce dimanche 10 mai, l’Essonne a été placée au niveau d’alerte orange dans un bulletin de vigilance publié par Météo France.

Un épisode pluvio-orageux arrive sur le département et nécéssite une vigilance particulière en raison de son intensité, de sa durée et compte tenu des quantités de pluies déjà tombées sur la région ces dernières heures.

Jusqu’à 60 mm de précipitations localement en Essonne

« Le temps redevient bien instable cet après-midi et en soirée avec la circulation de fréquents orages pouvant apporter localement de la grêle, de nombreux impacts orageux et de nouveau de forts cumuls (bien que leur survenue sera très hétérogène d’un endroit à un autre).

En cours de nuit, une nouvelle perturbation très pluvieuse gagne la région par le sud-est (en épargnant peut-être quelque peu le nord-ouest de la région).

Les cumuls attendus sont très hétérogènes mais on pourra assez fréquemment aller de 20 à 40 mm et localement 30 à 50 voire 60 mm en allant vers le sud-est (Essonne et sud Seine-et-Marne notamment) », indique le bulletin de Météo France.

L’état d’alerte orange est valable jusqu’à 1h du matin pour les orages et a minima jusqu’à 6h pour pluie et inondation.

Dans ces circonstances, les précautions suivantes sont à suivre :

Orages/Orange

A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent.

Ne vous abritez pas sous les arbres.

Evitez les promenades en forêts.

Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.

Précipitations/Orange