Essonne : appel à témoin après un accident sur la RN20 à Etampes

Morgane et sa fille ont eu beaucoup de chance. Hier, vendredi 29 mai en milieu d’après-midi, alors qu’elles circulaient sur la RN20 à hauteur d’Etampes en direction de la province avant la sortie vers l’Ile de loisirs, leur voiture a été percutée par un camion qui la doublait et s’est rabattu sur elle. La voiture a été prise entre le poids lourd et la glissière de sécurité.

Tandis que le camion prenait la fuite, Morgane était sonnée dans sa voiture dans laquelle tous les airbags s’étaient déclenchés. « Quand j’ai vu la fumée sortir du volant, je n’ai pas tout de suite pensé que cela venait des airbags. J’ai cru que la voiture prenait feu, j’ai commencé à paniquer alors que ma portière était coincée. J’ai dû sortir par la fenêtre et ensuite mettre ma fille en sécurité », explique Morgane, encore choquée ce samedi matin après son accident.

« Une personne qui s’est arrêtée derrière moi pour m’aider après l’accident me disait qu’elle avait également failli être percutée par le même camion », ajoute Morgane.

Un dépôt de plainte auprès de la police a été effectué ce samedi 30 mai au matin et une enquête est en cours. Morgane a lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux afin de retrouver le conducteur du poids lourd impliqué dans cet accident.

Les personnes ayant été témoins de l’accident peuvent appeler le commissariat d’Etampes au 01.69.16.13.50.