Essonne : appel à témoin après une disparition inquiétante

La Police nationale de l’Essonne lance un appel à témoin. Depuis ce mardi 13 septembre, un jeune garçon âgé de 12 ans originaire de Montlhéry, Falassa Konate, a disparu.

Mesurant 1m60 et d’une corpulence forte, Falassa Konate a les yeux noirs, le crâne rasé et porte des lunettes de vue. Au moment de sa disparition en milieu d’après-midi, il portait un survêtement gris, des baskets Adidas noires, et un sac à dos noir et rouge.

Le garçon aurait pu se rendre vers la commune de Massy, ou à Antony dans les Hauts-de-Seine (92).