Essonne : après la tempête Kirk, l’Essonne sous l’eau

L’Essonne était en vigilance orange pour risque de crue et d’inondation hier, mercredi 9 octobre, alors que la tempête Kirk était attendue au-dessus du territoire. Le premier bilan dressé ce matin par les sapeurs-pompiers de l’Essonne montre les conséquences importantes de cet événement météo aux quatre coins du département, mais plus particulièrement dans sa partie Ouest.

Au cours de la nuit, les sapeurs-pompiers de l’Essonne ont effectué 460 interventions. Parmi-celles-ci, 430 ont eu lieu pour inondation ou crue, 2 pour des bâchages de toiture, et 28 pour des chutes d’arbres ou de fils des différents réseaux électriques ou de télécommunication.

Le lendemain après-midi, le jeudi 10 octobre, des routes départementales sont toujours fermées à la circulation : la RD31 au niveau du golf de Bondoufle impraticable au moins jusqu’à demain, la RD5 et la RD838 près de Dourdan, la RD207 au niveau de Villeconin, le passage sous la voie de chemin de fer à Monnerville sur la RD18, la RD27 entre le Val Saint-Germain et Saint-Maurice-Montcouronne.

Un EHPAD inondé à Etréchy

A Etréchy, un drame a failli se produire. « Dans la nuit, les secours ont procédé au sauvetage d’une personne à mobilité réduite piégée dans son véhicule par la montée des eaux commune d’Etrechy. La victime a été transportée en Urgence relative vers le centre hospitalier d’Étampes », précisent les pompiers. L’incident a eu lieu sous le pont de la RN20 dans le secteur de Cocatrix. « Heureusement deux sapeurs-pompiers ont plongé dans l’eau pour sortir la personne de son véhicule », explique Julien Garcia, maire d’Etréchy, qui rend hommage à l’engagement des sapeurs-pompiers pour sauver des vies. Sur ce point particulier, un enjeu de ruissellement venant du plateau reste à régler.

Ce matin, plusieurs points d’inquiétudes demeurent. Le premier se trouve également à Etréchy. Inondée, la maison de retraite Le Clos, s’est retrouvée sous pompage toute la nuit. « Nous avons fait le point ce matin avec le sous-préfet d’Etampes sur site. Au total, les résidents de 41 lits ont été évacués vers d’autres résidences du groupe Emeis », indique le maire. Ce n’est hélas pas la première fois que celui-ci est touché lors de forts épisodes pluvieux. « Ce matin, nous étions en cellule de crise avec Suez le concessionnaire, la Communauté de communes Entre Juine et Renarde et la Siarja pour engager rapidement des mesures et limiter les risques de voir ce type d’événement se renouveler », annonce l’édile. Le problème est connu depuis longtemps, les solutions aussi, et le maire aimerait que les financeurs suivent de manière plus efficace les demandes des acteurs du terrain pour enfin solutionner ce problème. « Il n’y a pas forcément besoin de bureaux d’études, il suffit d’écouter nos anciens pour comprendre le problème et trouver des solutions », s’agace Julien Garcia.

Le maire d’Etréchy rend également hommage aux agents des services techniques de la ville ainsi qu’aux membres de la réserve communale. « Ils ont été mobilisés une partie de la nuit. Ils ont rempli des sacs de sable pour dévier l’eau qui s’écoulait », précise-t-il. A côté de la maison de retraite, plusieurs pavillons sont impactés, dont trois fortement.

Un mètre d’eau dans des maisons à Boullay-les-Troux et Forges-les-Bains

D’autres secteurs sont particulièrement touchés. Ainsi, sur le secteur de Limours, à Boullay-les-Troux et Forges-les-Bains, certains pavillons se sont retrouvés avec jusqu’à 1 mètre d’eau à l’intérieur. « C’est le secteur où est concentré le plus de sapeurs-pompiers », indiquent les sapeurs-pompiers de l’Essonne.

Deux collèges fermés en Essonne

Une vigilance particulière est aussi en cours sur la plaine de Saulx-les-Chartreux et Longjumeau. Le bassin majeur de rétention sur la commune de Bures-sur-Yvette a en effet débordé aux alentours de 3h du matin. Il faudra 14h d’attente pour mesurer l’impact de ce bassin de rétention sur les deux communes. Le maire de Bures-sur-Yvette, Jean-François Vigier indique sur ses réseaux sociaux 1,20 mètre d’eau dans la rue de la Prairie, à proximité du bassin de rétention. L’inondation implique la fermeture de l’école élémentaire et du collège de la Guyonnerie. Le collège Juliette-Adam à Gif-sur-Yvette est également concerné par une fermeture « en raison d’inondations importantes », signale le président du Conseil départemental de l’Essonne, François Durovray.

D’autres établissements scolaires sont impactés, mais la fermeture n’a pas été actée pour ces derniers : le collège Charles-Péguy de Bondoufle avec sa cour inondée, le collège des Pyramides à Evry-Courcouronnes sujet à des infiltrations dans la salle polyvalente, le collège Sonia-Delaunay à Grigny, dont le sous-sol subit des fuites, le collège du Point-de-Bois à Saint-Chéron avec des dégâts dans le CDI (Centre de Documentation et d’Information du collège) et le collège Albert-Camus de Brunoy, fortement touché par la crue avec le vide-sanitaire et les ateliers inondés.

Du côté de Grand Paris Sud, les agents de la régie de l’eau sont en intervention sur 7 des 23 communes de l’agglomération depuis mercredi après-midi, dont Evry-Courcouronnes et Ris-Orangis. Au plus fort de l’alerte à la vigilance orange, il est tombé 30 millimètres de pluie en seulement trois heures sur le territoire, ce qui a bouché des axes du réseau pluvial. Les techniciens se sont mobilisés pour les déboucher au plus vite et les débarrasser des déchets ou des feuilles encombrantes.

Plusieurs communes concernées aussi dans le sud de l’Essonne

Dans le sud de l’Essonne, plusieurs pavillons sont inondés au Val-Saint-Germain. Le village de Breux-Jouy a constaté un glissement de terrain au niveau de la route du cimetière, ce qui empêche la circulation des usagers dans les deux sens. Tout près, à Breuillet, la mairie a décidé de fermer le conservatoire et la médiathèque du Moulin des Muses, étant sujets à un début d’inondation. L’édifice est entouré par l’Orge et la Grande Boëlle. Par sécurité, l’électricité a été coupée dans le secteur du Hameau du Galion et de l’avenue de Bougainville. L’entrée dans la ville se fait par les routes de Boissy-Sous-Saint-Yon, route de Dourdan et route d’Egly.

La tempête Kirk n’a pas épargné les habitants de la commune de Cheptainville qui s’activent encore pour évacuer l’eau du Ruisseau du Mauvais temps qui a débordé de son lit. A 1h du matin, les rues des Francs-Bourgeois et du Ponceau étaient inondées malgré les pompes mises en place en début de soirée. A 16h, la décrue a démarré.

Les précipitations intenses ont envahi la ville de Dourdan et le village de Saint-Cyr-sous-Dourdan. Des opérations d’évacuation sont en cours dans le quartier du Potelet, dans les rues Regnard, de l’Etang dans la commune siège du Dourdannais-en-Hurepoix. D’ailleurs, l’eau du robinet est impactée par la tempête. Il est fortement conseillé de ne pas consommer l’eau potable et d’aller récupérer des bouteilles d’eau au gymnase Michel-Audiard.

A Bouray-sur-Juine, les précipitations ont fait chuter une section du mur d’enceinte du château de Mesnil-Voysin du côté de la rue de Lardy. Les services techniques sont intervenus pour sécuriser la portion de voirie touchée.