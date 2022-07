Essonne : après un refus d’obtempérer à Guillerval, le motard dort en prison

Les faits s’étaient produits le lundi 6 juin dernier. Un motard circulant sur la RN20 en direction de Paris à très grande vitesse refusait de répondre aux injonctions de la Gendarmerie nationale.

Après avoir été pris en charge sur une distance de 7 km, le motard avait été finalement interpellé à Etampes par les militaires de la Communauté de brigade de gendarmerie d’Angerville, avec le renfort des militaires de la Brigade motorisée de la gendarmerie et des policiers du commissariat.

L’homme, âgé de 49 ans et demeurant en Eure-et-Loir, est passé devant le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le vendredi 15 juillet dernier. Il a été condamné à une peine de 18 mois de prison, assortie d’un sursis probatoire de 10 mois.

Si le grand excès de vitesse est déjà un délit sérieux, le refus d’obtempérer l’est encore plus. Mais ce n’est pas tout ce qui était finalement reproché au motard.

En effet, l’homme était sous l’emprise de l’alcool avec plus de 0,50 gramme d’alcool par litre de sang. Il était en récidive de conduite sans permis de conduire, sans assurance et a en plus dégradé un véhicule de gendarmerie dans sa tentative de fuite.

Outre la peine de prison, il a été condamné à 200 € d’amende, sa moto a été confisquée, et il a interdiction de repasser le permis de conduire pour une durée de 2 ans.