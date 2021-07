Essonne : Arthur, 19 ans, est mort après avoir été « lynché »

Arthur, le jeune homme originaire de Saint-Michel-sur-Orge sauvagement agressé dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juillet, est décédé ce dimanche 18 juillet à 19h24.

Il avait été agressé par plusieurs individus à Sainte-Geneviève-des-Bois. Roué de coups, il avait été hospitalisé dans un état critique, entre la vie et la mort au Centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre

Malheureusement, Arthur, hospitalisé en état de mort cérébrale n’avait que peu de chances de se remettre de la très violente agression dont il avait été victime.

A l’annonce de sa disparition, 200 personnes s’étaient retrouvées au gymnase Rousseau dans le quartier du Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge pour se recueillir.

Alors qu’une enquête est en cours pour trouver les agresseurs et déterminer les causes de l’agression, l’onde de choc de ce décès va devoir être maîtrisé entre les jeunes de Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois pour éviter que ce drame n’en engendre d’autres.