Essonne : cambriolage à l’Intermarché de Chilly-Mazarin

Lundi matin, le directeur du magasin Intermarché de Chilly-Mazarin appelle en urgence la police. En effet un cambriolage est en cours dans son magasin.

Les fonctionnaires de police de Palaiseau se rendent immédiatement sur les lieux et arrivent alors que les voleurs sont encore présents sur place. Les deux individus malveillants ont été interpellés par les policiers.

Leur objectif était de prendre l’argent présent dans le distributeur automatique situé dans le hall du magasin. Ce qu’ils ne savaient pas, « c’est qu’il n’y a jamais d’argent dans nos distributeurs dans la nuit. Ils sont systématiquement vidés le soir et remplis le matin », indique Laurent Massot, directeur du magasin.

Le magasin a pu ouvrir normalement ce lundi 25 janvier à 8h, seule une zone étant balisée afin de permettre aux policiers d’effectuer les prélèvements et investigations nécessaires dans cette affaire.

Le directeur tenait en tout cas à saluer la réactivité en premier lieu de son prestataire d’alarme et télésurveillance Arpel, qui a donné l’alerte à 3h05 et surtout à la Police nationale qui prévenue à 3h06 était présente à peine 10 minutes plus tard pour attraper les deux voleurs la main dans le sac.

Les fonctionnaires ont également constaté que le véhicule que les voleurs utilisaient était lui aussi volé.