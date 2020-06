Essonne : Chalou-Moulineux frappé par une mini-tornade

Tout le monde a vu circuler sur les réseaux sociaux les images de « tuba » dans la région d’Etampes mercredi 3 juin au soir. Mais cette tempête très localisée a frappé durement le village de Chalou-Moulineux avec plusieurs habitations endommagées par cet événement météorologique violent.

« Nous avons eu un vent très soudain et très court. nous n’avons rien eu de cassé à notre domicile. Mais quelques minutes plus tard mon voisin m’a appelé, me demandant de lui venir en aide car des tuiles de son toit s’était envolées », témoigne Maxime, un habitants du village.

« La mini-tornade a touché la rue Sainte-Apolline et la rue Adèle de Champagne. Cela a été très court mais très violent avec principalement des dégâts de toiture », indique Geneviève Mennelet, maire.

Les sapeurs-pompiers de Pussay sont intervenus et les habitants se sont entraidés. « La solidarité s’est mise en place et nous avons sonné aux portes des maisons pour informer les propriétaires qui ne s’étaient rendu compte de rien », précise Maxime.

Plusieurs toitures étaient donc endommagées, ainsi qu’une voiture par la chute de tuiles, ainsi qu’un portail en bois. Enfin, du mobilier de jardin a souffert également et s’est envolé au cours de l’épisode. Heureusement aucune personne n’a été blessée.

L’agent communal a enfin balisé la chute d’ardoise d’une habitation pour sécuriser la voie publique.