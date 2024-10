Essonne : circulation interrompue sur la branche Malesherbes du RER D après un accident

Mais que s’est-il passé ce lundi 21 octobre en milieu de journée sur la ligne D du RER. Un train qui circulait a percuté une nacelle de chantier télécommandée qui se trouvait à un endroit où elle n’aurait pas dû être, aux abords du passage à niveau 23, à hauteur de Fontenay-le-Vicomte. Trois blessés ont été pris en charge par les secours.

« La cinétique estimée à 80 km/h n’a engendré aucun déraillement », précisent les sapeurs-pompiers de l’Essonne qui sont intervenus sur les lieux de l’accident. Au total, 120 voyageurs étaient présents dans les rames avec heureusement seulement 3 blessés « catégorisées en urgence relative »

La circulation des trains a évidemment été totalement interrompue. Selon les premiers éléments rendus disponibles, il s’agissait du dernier train en circulation avant coupure pour des travaux prévus dans les 2 sens.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir les passages de la rame marcher le long des voies, tandis que l’on aperçoit la nacelle renversée et des débris qui jonchent les voies.

La nacelle renversée aux abords des voies (Photo DR).

Sur ses réseaux sociaux, le RER D annonce laconiquement que le trafic est interrompu « en raison d’un obstacle sur la voie, le trafic est ralenti entre Juvisy et Corbeil Essonnes via Ris Orangis dans les 2 sens et de Malesherbes vers Juvisy via Ris Orangis ».

La circulation est interrompue jusqu’à 18h selon les premières estimations. Des bus de substitution doivent être mis en place à partir de 13h30.

Il va néanmoins falloir éclaircir les raisons derrière cet incident qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus sérieuses.