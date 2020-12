Essonne : condamnée pour un coup de couteau à Angerville

Les faits se sont produits il y a plus d’une semaine, le mercredi 9 décembre dernier à Angerville. Les militaires de la communauté de brigades d’Angerville sont appelés par une femme ayant reçu un SMS de sa fille appelant à l’aide.

Les gendarmes se rendent sur les lieux et découvrent deux femmes alcoolisées dont l’une a été blessée par un coup de couteau après une dispute. La femme blessée est prise en charge tandis que la seconde est interpellée.

Déférée vendredi 11 décembre, elle a été jugée en comparution immédiate et condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’une obligation de soins et 2 ans de mise à l’épreuve.