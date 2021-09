Essonne : des caravanes envahissent la BA217

Ce dimanche 26 septembre midi, une centaine de caravanes en provenance de Mennecy où elles se trouvaient depuis 3 semaines ont traversé le village de Vert-le-Grand et ont ensuite accédé aux terrains de l’ancienne base 217.

Les gens du voyage ont utilisé un chemin privé et en ont forcé le portail qui y mène. Le maire Thierry Marais et trois de ses adjoints Olivier Josse, Bruno Nicolas et Marie-France Pigeon se sont rendus sur place.

Les gendarmes sont arrivés peu de temps après. Des contacts ont été pris avec la préfecture pour que soit utilisée l’aire de grand passage de Lisses.