Essonne : des jeunes mettent le feu à une poubelle et caillassent le maire à Lisses [VIDEO]

Plusieurs incidents se sont produits ce lundi 4 mai dans la commune de Lisses. Un groupe d’une quinzaine de jeunes, cagoulés, ont mis le feu à quatre poubelles vers 18h devant la salle municipale Gérard-Philippe.

Le maire est arrivé sur ces entrefaites au même moment et a vu le départ de l’incendie ainsi l’attroupement de jeunes. S’approchant il a fait l’objet de jets de pierre par la bande. Un projectile a atteint le véhicule de l’édile endommageant le pare-brise.

Une patrouille de la gendarmerie en patrouille arrivant quelques secondes plus tard a reçu le même accueil avec force jets de projectiles divers, pierres et bouteilles en verre. Des renforts sont arrivés quelques minutes plus tard du PSIG d’Evry et des brigades de Bondoufle, Marolles-en-Hurepoix, Mennecy et Angerville.

Pour Thierry Lafon, il ne fait guère de doute que la volonté des jeunes était de fomenter un guet-apens afin de s’en prendre aux sapeurs-pompiers et aux forces de l’ordre. Les tas de pierres et autres projectiles préparés en avance ne laissent guère de doutes sur le sujet.