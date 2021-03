Essonne : des tensions entre jeunes de Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury-Mérogis

Le week-end des samedi 20 et dimanche 21 mars a été marqué par plusieurs incidents entre des jeunes issus de différents quartiers de villes de l’Essonne et notamment de Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury-Mérogis.

Samedi 20 mars dans l’après-midi, des incidents ont eu lieu sur le territoire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois entre des jeunes du quartier Saint-Hubert et d’autres venus de Fleury-Mérogis. Un jeune était blessé, heureusement de manière superficielle, par arme blanche et évacué à l’hôpital de Longjumeau.

Le lendemain, dimanche 21 mars, une soixantaine de jeunes ont remis ça cette fois à Fleury-Mérogis. Des voitures ont été dégradées et trois jeunes ont été interpellés par les forces de l’ordre après la nouvelle rixe. Deux détonations auraient également été entendues. « Le climat est très tendu entre les jeunes des deux villes », souffle une source policière.