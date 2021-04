Essonne : des tonneaux en fuyant la police dans une voiture volée

L’accident a eu lieu dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 avril à hauteur de Savigny-sur-Orge sur l’autoroute A6. Le véhicule, une Peugeot 2008 était poursuivi par la police depuis Saint-Fargeau-Ponthierry en Seine-et-Marne.

Sentant l’interpellation proche, le conducteur avait fait demi-tour pour tenter de sortir par la bretelle de Savigny de l’autoroute, mais avait perdu le contrôle du véhicule et fait plusieurs tonneaux. Il était légèrement blessé à la main. Ses deux passagers et lui ont pu être interpellés par les policiers de la CRS autoroutière et les fonctionnaires de Seine-et-Marne.

Une voiture avait été volée à Morsang-sur-Orge

La fuite avait commencé quelques minutes auparavant quand les policiers seine-et-marnais avaient repéré deux Peugeot 2008 qui avaient été volées, l’une à Morsang-sur-Orge et l’autre dans les Hauts-de-Seine. Ils avaient pu intercepter les deux occupants du premier véhicule qui prenait la fuite à pied tandis que l’autre véhicule prenait la route avant d’échouer à Savigny-sur-Orge, non sans avoir provoqué un autre accident dans sa fuite.