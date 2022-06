Essonne : deux enfants touchés par la variole du singe à Dourdan

L’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a annoncé ce samedi 25 juin la survenue d’un premier cas confirmé de variole du singe (monkeypox) chez un enfant scolarisé en école primaire, dans la région. Il s’agit en fait concrètement de deux enfants, de la même fratrie. Ceux-ci sont scolarisés à Dourdan, dans les écoles des Alliés et Charles-Péguy.

Dans son communiqué de samedi, l’ARS précise que la prise en charge a été effectué et qu’aucun signe de gravité n’est présent. « L’ARS Île-de-France et les équipes de Santé publique France ont immédiatement débuté les investigations afin de retracer au plus vite la chaîne de contacts de l’enfant », précise l’agence.

Des recommandations ont été données aux parents des enfants cas contact :

Surveiller l’apparition de symptômes (fièvre, éruption cutanée) et solliciter le 15 en cas de besoin ;

Se voir proposer une consultation afin de faire bénéficier à l’enfant d’une vaccination si celle-ci est jugée nécessaire par le médecin ;

En l’absence de symptômes, et en l’état des connaissances, il n’y a pas de risque connu de contagion. Aucune mesure n’est donc nécessaire pour l’enfant (ni isolement, ni adaptation des activités) ni pour les autres membres de la famille.