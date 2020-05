Essonne : deux incendies criminels à Etampes dans la nuit

La nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai aura été, hélas, agitée à Etampes. Deux incendies à quelques kilomètres de distance ont en effet eu lieu.

Le premier incendie a eu lieu sur le site du Secours Populaire sur le site de l’ancien lycée Louis-Blériot. « L’incendie a eu lieu vers 2h du matin. Il s’agit d’un incendie criminel. C’est le camion du Secours populaire qui était visé. Le feu s’est ensuite propagé à la Villa du Cœur et à une autre voiture », indique Bernard Laplace, maire.

Un drame a été évité de justesse cependant. En effet, une personne sans domicile fixe était accueilli à la Villa du Cœur, qui héberge des personnes en difficulté, et aurait pu brûler durant cet incendie. « La personne a été hospitalisée brièvement et est sortie rapidement sans blessure physique. Elle est par contre touchée psychologiquement, nous sommes en train d’organiser un soutien et de chercher une solution de relogement », ajoute l’édile.

Un autre incendie a également eu lieu dans la nuit. Cette fois, c’est la voiture de fonction d’un agent de la ville dans le quartier des Hauts-Vallons qui en a fait les frais. Les dégâts n’étant que matériel cette fois.

La sous-préfète de l’arrondissement d’Etampes s’est rendu sur le site du premier incendie ce matin afin d’apporter son soutien aux structures touchées.

La Police nationale mène les investigations sur ces deux incendies.