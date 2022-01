Essonne : deux personnes blessées par arme blanche à Viry-Châtillon

Quelques minutes après 7h30 ce jeudi 20 janvier, deux personnes ont été victimes d’une attaque à l’arme blanche sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon.

Les deux victimes sont une femme et un adolescent. La femme, âgée de 52 ans, a reçu plusieurs coups de couteau notamment à l’abdomen et au dos. Son pronostic vital était engagé et elle a été évacuée vers un hôpital parisien. L’adolescent, un garçon de 17 ans, a été légèrement blessé au niveau du cou.

Les fonctionnaires de la Brigade spécialisée de terrain de la Police nationale sont arrivés très rapidement sur les lieux. Ils ont interpellé un homme soupçonné d’être l’auteur des coups de couteau. Selon les premières investigations, les deux victimes n’auraient aucun lien entre elles. La sûreté départementale est chargée de l’enquête.

« Nous tenons à saluer la réactivité des collègues premiers intervenants. Leur professionnalisme a permis l’interpellation. Alliance PN 91 félicite l’engagement des policiers au quotidien », réagit le syndicat de police essonnien.