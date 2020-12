Essonne : disparition de Paul Loridant, ancien maire des Ulis

Le premier maire de la ville des Ulis est décédé le mardi 22 décembre.

Les Ulis est née le 17 février 1977 et sa population a élu pour la diriger une liste menée par Paul Loridant lors du premier scrutin municipal en mars de cette année. Il en restera le maire pendant 31 ans jusqu’à la fin de son 5e mandat de maire. L’histoire de la ville et celle de Paul Loridant sont finalement intimement liés.

La ville nouvelle est alors encore en construction. Paul Loridant et ses successives équipes municipales auront eu un rôle majeur en poursuivant son équipement avec l’hôtel de ville, la médiathèque, le centre culturel Boris-Vian, le marché, la poste, les commerces de proximité. Un travail qui a contribué au rayonnement et à l’attractivité de la ville. En 1982, Les Ulis commune comptait 28 223 habitants. Et après la ville, c’est le canton des Ulis qui a été créé.