Essonne : double meurtre à Ris-Orangis

Un drame effroyable s’est produit dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai à Ris-Orangis. Le centre COALLIA d’hébergement de migrants a vu se produire l’assassinat de deux personnes.

Les fonctionnaires de police d’Evry sont intervenus sur les lieux et découvrent à leur arrivée deux victimes blessées à l’arme blanche, l’un dans sa chambre et le second à l’extérieur.

Malgré l’intervention des secours, les victimes, la première âgée de 42 ans originaire du Sénégal, la seconde âgée de 29 ans originaire de Côte d’Ivoire, sont décédées.

Grâce à un témoin, l’identité de l’auteur des coups de couteau a pu être déterminée. Avec le renfort de la BAC d’Evry et de celle de Montgeron, l’auteur est localisée à 2h55 du matin sur le site de la MACIF à proximité du lieu des faits.

L’homme originaire du Mali et âgé de 36 ans a été interpellé dans incident. Il était lui aussi blessé à une main et saignait encore à l’heure de son interpellation.

La Sûreté départemental est en charge de l’enquête.