Essonne : du moto-cross pendant le confinement ?

Ce week-end, les gendarmes de la brigade de Lardy, du poste à cheval de Saint-Chéron, assistés de réservistes et d’agents du Conseil départemental de l’Essonne étaient sur le terrain dans le cadre d’une opération visant à protéger les espaces naturels sensibles et forêt.

En effet, ces lieux sont souvent le théâtre de de motos-cross et de quads qui peuvent nuire à la faune et à la flore dans ces secteurs sensibles. Mis en place dans le secteur de Villeneuve-sur-Auvers et d’Auvers-Saint-Georges, le dispositif a permis de relever 7 infractions à la circulation des véhicules et d’immobiliser 2 motocross en vue de leur possible destruction.

Enfin, cette opération a permis de relever 5 infractions au confinement.