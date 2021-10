Essonne : enquête en cours sur une décharge à Janville-sur-Juine

Des pneus, des pièces de voitures et des débris en tout genre encombrent une parcelle de bois situé sur le territoire de la commune de Janville-sur-Juine. Hier, jeudi 22 octobre, la gendarmerie de l’Essonne s’est rendu sur le site afin de mener des investigations.

Avec leurs partenaires de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) et de la Police municipale de la Communauté de communes entre Juine et Renarde, les gendarmes ont fouillé le site sur lequel se trouvent plusieurs centaines de m3 de déchets.

« Il s’agit d’une parcelle situé en forêt près de la route entre Bouray-sur-Juine et Villeneuve-sur-Auvers. Elle fait aujourd’hui l’objet d’une succession et les héritiers voulaient vendre la parcelle à la commune, c’est à ce moment là qu’ils ont découvert qu’elle servait de décharge depuis un certain temps », indique Christophe Gardahaut, maire de Janville-sur-Juine.