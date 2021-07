Essonne : feu de chaume à Maisse

Alors que la moisson bat son plein ce mercredi 21 juillet, un feu de chaume s’est produit dans une parcelle agricole en début d’après-midi sur la commune de Maisse.

« Le feu s’est produit rue de Mespuits, en direction de la ferme de Bretonvilliers », précise Claude Duperche, maire de Maisse.

Dès le déclenchement du feu à la fois sur la récolte sur pied et sur la paille, les agriculteurs ont rapidement réagi en déchaumant afin de maîtriser l’incendie.

« Les agriculteurs ont été très réactifs et ont montré une belle solidarité. Les sapeurs-pompiers sont arrivés rapidement sur place et ont confirmé l’extinction de l’incendie et ont établi une surveillance », ajoute l’édile.

Au total, 8 hectares ont été touchés. Un petit feu sans conséquences sérieuses.

Les militaires de la brigade de gendarmerie de Milly-la-Forêt étaient sur place pour sécuriser les abords de l’incendie.