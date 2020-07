Essonne : feu de forêt à Saint-Sulpice-de-Favières

Le massif forestier commun aux communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Mauchamps, Saint-Sulpice-de-Favières et Saint-Yon a une nouvelle fois été le théâtre d’un feu de forêt ce mercredi 15 juillet.

Si une surface assez faible a été brûlée lors de cet événement en raison d’une météo peu propice à la propagation du feu malgré la sécheresse, ce n’est pas la première fois que le massif est le théâtre d’un feu de forêt. Cela avait ainsi déjà été le cas en avril 2019.

L’intervention des sapeurs-pompiers du SDIS a permis de vite éteindre l’incendie et d’éviter des dégâts trop important. Ce nouvel événement dans le massif confirme cependant la nécessité d’un plan de prévention et d’un travail sur l’accès à la forêt pour prévenir un événement plus grave.