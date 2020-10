Essonne : fugue d’une mineure de 12 ans

La gendarmerie de l’Essonne a lancé un avis de recherche ce matin pour Serena Gueye Lerault, une jeune fille qui a disparue d’Ollainville depuis le lundi 26 octobre.

Née le 6 mai 2008, la jeune fille est âgée de 12 ans, mais a l’apparence physique d’une jeune fille de 16 ans précise le gendarmerie. Celle-ci serait susceptible de se rendre à Sartrouville, Paris ou Vitry-sur-Seine.

Mesurant 1m65 et de forte corpulence, la jeune fille aux cheveux mi-longs noirs, aux yeux foncés et bridés est vêtue d’un manteau long en fourrure noire et d’une paire de baskets bleues foncées.