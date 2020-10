Essonne : grave accident sur la RN6 à Tigery

Un très grave accident a eu lieu sur la RN6 au point d’embranchement avec la francilienne à hauteur de la commune de Tigery en direction de la capitale ce samedi 3 octobre en milieu de matinée.

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne et le SAMU sont intervenus pour porter secours aux victimes de cet accident. Les agents de la Direction des routes d’Ile-de-France (DIRIF) et de la police nationale sont intervenus pour baliser et sécuriser le théâtre de l’accident.

Au moins une personne, grièvement blessée, a du être évacuée par hélicoptère afin d’être prise en charge au plus vite en milieu hospitalier. Des investigations sont en cours afin de déterminer les causes de cet accident.