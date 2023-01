Essonne : il met le feu à une voiture devant un commissariat et frappe les policiers

Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 janvier, vers 2h20 du matin, le calme de la nuit a été perturbé par un individu à Juvisy-sur-Orge au niveau du commissariat de police.

En plein cœur de la nuit, les policiers entendent une détonation à l’extérieur. Cherchant à voir ce qu’il se passe, ils découvrent une voiture en feu et un individu, lui-même en feu, en train de prendre la fuite.

Immédiatement, les policiers sortent du commissariat et rattrapent l’individu. Ils commencent par le rouler dans une flaque d’eau afin d’éteindre les flammes sur ses vêtements.

Une fois les flammes disparues, l’individu se rebelle et frappe les policiers, lançant des propos contre l’Etat, mais des propos complètement « incohérents » rapportent les policiers. Essayant de ramener l’individu à l’intérieur du commissariat alors que la température extérieure était négative, les policiers ont reçu d’autres coups.

Finalement, l’individu a été emmené par les pompiers à l’hôpital pour des brûlures légères au niveau des jambes et du cou. Après avoir reçu ces soins, il a été interné en psychiatrie.

L’un des policiers qui est intervenu est blessé à un genou, et le second à un genou et un poignet. La voiture d’un riverain a été totalement détruite par les flammes, tandis qu’une seconde, appartenant à un policier, à laquelle le feu s’est propagé a été partiellement brûlée.