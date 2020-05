Essonne : il percute des voitures en stationnement à Pussay

L’accident qui s’est produit dimanche 24 mai au soir à Pussay aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Heureusement les dégâts ne sont que matériels.

Un automobiliste, traversant le centre de la commune à très vive allure au vu des dégâts occasionnés, a percuté une voiture en stationnement rue Etienne-Laurent à proximité de la place de l’Orme.

La voiture percutée a été déplacée sur une trentaine de mètres et son train arrière est très endommagé. Appelé sur les lieux, la gendarmerie a pu procéder à l’interpellation de l’individu.

Et celui-ci n’était pas « clair ». Il s’est en effet révélé qu’il était alcoolisé avec un taux supérieur à 1 gramme, soit plus de 2 grammes au soufflé, positif également aux produits stupéfiants et conduisait sans assurance. La totale !

Passé devant le tribunal ce lundi 25 mai, il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et son permis de conduire a été suspendu.