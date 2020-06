Essonne : il séquestre et blesse à plusieurs reprises sa concubine

C’était il y a deux semaines. Dans la nuit du 29 au 30 mai, les gendarmes de la brigade territoriale de Gif-sur-Yvette sont engagés pour un différend familial.

La victime avait été séquestrée durant plusieurs heures par son concubin, avant de réussir à s’échapper. L’homme, sous l’emprise de l’alcool et de produits stupéfiants, lui avait fait subir des violences avec arme lui occasionnant de multiples blessures.

La femme devra être opérée d’urgence après s’être échappée et le médecin lui délivre alors 30 jours d’ITT. Le mis en cause était quant à lui parvenue à prendre la fuite. Les enquêteurs ont cependant réussi à le localiser et à l’interpeler à Noisy-le-Sec (93).