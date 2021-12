Essonne : ils percutent la voiture des policiers en tentant de fuir à Viry-Chatillon

Dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 décembre, peu après minuit, la BAC aperçoit un véhicule qui commet une infraction au code de la route à Viry-Chatillon. Ils lui intiment l’ordre de s’arrêter, mais le chauffeur refuse d’obtempérer.

Commettant d’autres infractions, le chauffeur fonce finalement sur le véhicule de Police secours qui lui barrait la route et finit sa course dans un talus. Aucun policier n’a été blessé et les individus se trouvant dans le véhicule ont été interpellés.

« Alliance PN 91, dénonce de nouvelles tentatives de violences contre des policiers, apporte ses félicitations et son soutien, aux équipages Police secours de Juvisy et de la BAC de l’agglo de Juvisy », commente le syndicat policier.