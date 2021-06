Essonne : ils volent vélos et portables aux enfants à Verrières-le-Buisson

Cinq mineurs de 13 ans ont fait une mauvaise rencontre ce mercredi 16 juin aux environs de midi et demi à Verrières-le-Buisson au niveau du sentier Dauphine.

Ils croisent un groupe de cinq individus, qui armés de couteaux, brise-vitres et bâtons, les menacent et se font remettre leurs vélos, un téléphone portable et les écouteurs qui vont avec.

Les cinq agresseurs ont pris la fuite en direction du quartier Zola de Massy. Les 5 victimes n’ont pas été blessées et leurs parents ont déposé plainte.