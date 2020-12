Essonne : incendie à l’école La Fontaine à Etampes

Trois jours après l’incendie qui a touché l’école maternelle Louise-Michel dans le quartier de Saint-Martin, un autre incendie a touché une école maternelle de la ville. Il s’agit cette fois de l’école maternelle Jean-de-la-Fontaine dans le quartier de la Croix-de-Vernailles.

C’est aux environs de 20h que l’appel aux sapeurs-pompiers a été effectué. Ceux-ci sont rapidement intervenus et ont pu circonscrire l’incendie au plus vite en limitant au maximum les dégâts au sein de l’école. Trois salles de classe sont touchées.

Le maire, Franck Marlin, était sur place hier soir avec. « Cette fois, je ne pense pas que ce soit un accident. On a affaire hier à un événement grave puisque trois classes sont en partie détruites. Grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers heureusement toutes les classes n’ont pas été touchées », essaie de positiver le maire.

L’école maternelle compte 5 classes et 115 élèves, c’est donc plus de la moitié de l’école qui est touchée par cet incendie et ce lundi matin, l’équipe enseignante est venue constater l’ampleur des dégâts avec le cœur lourd.

« Quand on voit des années de travail qui sont réduites à néant, c’est très difficile. L’équipe est en place ici depuis longtemps et c’est vraiment dur de voir l’école dans cet état. Nous avons surtout une pensée pour les enfants et les familles pour qui l’école est un lieu essentiel », confie avec émotion la directrice de l’école.

Outre la réorganisation de l’école d’ici le retour en classe dans une semaine, l’équipe enseignante va devoir préparer un discours d’explication aux élèves de l’école, une tâche ardue. Les classes sinistrées accueillaient des élèves de petite, moyenne et grande section.

Le maire demande des effectifs de police supplémentaires

Le maire d’Etampes en appelle également à l’Etat. « Ce sont des événements graves récurrents. J’ai d’ores et déjà écrit une lettre au préfet dès aujourd’hui pour demander des moyens de police supplémentaires pour faire respecter le couvre-feu et faire des contrôles dès ce soir », indique-t-il.

Des investigations sont en cours afin de déterminer les causes de cet incendie, même si, contrairement à l’incendie d’il y a quelques jours, la cause accidentelle semble bien moins probable.

A une semaine de la rentrée des classes, la mairie va continuer à s’adapter pour l’accueil des élèves. Alors qu’une solution avait été trouvée pour les enfants de l’école Louise-Michel, il va maintenant falloir en trouver une autre pour une partie des effectifs de l’école maternelle Jean-de-la-Fontaine.

Une réunion entre la mairie, l’inspectrice de l’Education nationale et l’équipe enseignante de l’école est prévue dans la journée afin de préparer le retour en classe des élèves.