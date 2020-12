Essonne : incendie à l’EHPAD Guinchard d’Arpajon

Ce vendredi 18 décembre, peu avant 18h, un incendie s’est déclaré dans un logement de la maison de retraite Guinchard. La réactivité de tous les acteurs de la chaîne de sécurité a heureusement permis d’éviter un drame.

« La police municipale a pu intervenir immédiatement et mettre en sécurité tous les résidents, les pompiers sont arrivés rapidement sur place et ont pu éteindre l’incendie. Aucun blessé n’est à déplorer », souligne Christian Béraud, maire d’Arpajon, qui a pu rencontrer tous les résidents avant qu’ils regagnent leur chambre vers 21h.

C’est dans un logement de médecin, absent à ce moment-là, que le feu s’est déclaré. Situé en plein cœur du centre-ville, l’alerte a pu être donnée très rapidement par des riverains, dès les premiers dégagements de fumée, ce qui a permis aux sapeurs-pompiers de circonscrire rapidement l’incendie. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les causes du départ de feu.

Une fois l’incendie maîtrisé par les sapeurs-pompiers, le travail n’était cependant pas fini. « Il a fallu mettre en place un système de sécurité afin de permettre aux 24 résidents et au personnel évacués de regagner les locaux. Notre action a été coordonnée avec le Centre hospitalier d’Arpajon qui gère cet EHPAD et le directeur était sur place également à cette fin », indique le maire. La municipalité a également relogé le médecin dont le logement a été détruit.

« Je remercie nos policiers municipaux et nationaux, nos pompiers et plusieurs passants qui se sont portés volontaires pour aider, ainsi que nos services municipaux d’astreinte qui sont en train de nettoyer pour rendre praticable notre domaine public », conclut Christian Béraud.

Des remerciements auxquels s’est associé également le Conseiller départemental Alexandre Touzet qui s’est rendu lui aussi sur place, saluant le travail remarquable de « nos sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne et nos forces de l’ordre, Police Nationale de l’Essonne et police municipale ».