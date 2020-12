Essonne : incendie dans un pavillon squatté à Brunoy

Aux alentours de 17h, ce mardi 8 Décembre 2020, la circulation a été interrompue au niveau des rues de Cerçay et de Brie, non loin du centre ville, dans un secteur résidentiel.

Des flammes ont jailli des fenêtres de la demeure patrimoniale, située au 30 route de Brie. Quatre camions et une dizaine sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Durant plus d’une heure, la lance à incendie a aspergé le 1er étage de la maison, le feu s’est malgré tout propagé jusqu’au second niveau du pavillon.

Bruno Gallier, l’édile de Brunoy, présent sur les lieux, a confié qu’une vente par adjudication était en cours, et des squatteurs avaient investi l’habitation bourgeoise. Les services des polices nationales et municipales, appelées sur place, cherchent à déterminer les causes de l’incendie. Les habitants, voisins du sinistre, sortis sur la voirie, à l’écoute des crépitements et à la vue des flammes, étaient sous le choc.