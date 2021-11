Essonne : incendie en cours à Semardel à Vert-le-Grand

C’est vers 4h du matin ce mercredi 10 novembre qu’un incendie s’est déclaré dans la fosse à déchets du Centre intégré des déchets de la société Semardel à Vert-le-Grand. C’est dans cette fosse que sont entreposés les déchets d’ordures ménagères, une installation de stockage de déchets non-dangereux donc, destinés à l’incinération.

Les mesures de sécurité du site ont fonctionné et ont permis de contenir le développement de l’incendie en attendant l’arrivée rapide des sapeurs-pompiers de l’Essonne. Ceux-ci sont à pied d’œuvre pour maîtriser l’incendie qui n’est pas encore éteint. La fosse où a démarré l’incendie peut contenir jusqu’à 5000 m3 de déchets.

Le personnel de Semardel a été évacué du site et aucun blessé n’est à déplorer confirme l’entreprise. Trois salariés qui ont participé aux premières opérations d’extinction de l’incendie ont été emmenés à l’hôpital par précaution. Leur état ne suscite aucune inquiétude.

« Cet incident est susceptible de générer d’importants panaches de fumée, émanant de déchets ménagers non-dangereux, qui ne sont pas associés à un risque de toxicité particulière », rassure Semardel dans un communiqué. « Les eaux utilisées pour éteindre le sinistre sont retenues sur le site dans les bacs conçus à cet effet. Il n’y a donc pas de risque de rejet des eaux utilisées », précise également l’entreprise.

Des premières analyses des fumées sont en cours de réalisation par les services des sapeurs-pompiers. Cependant, même si les fumées ne sont pas toxiques, elles peuvent être désagréables aussi, Semardel recommande « d’éviter de s’exposer à la fumée en restant dans toute la mesure du possible à l’intérieur des domiciles et en fermant portes et fenêtres ». L’absence de vent sur le secteur devrait limiter les retombées de l’incendie dans un périmètre restreint autour du site.

Enfin, la préfecture de l’Essonne annonce d’ores et déjà qu’une « inspection de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports sera menée afin d’examiner les suites de l’incident et des analyses de retombées de poussières seront effectuées sous le panache de fumée par un laboratoire agréé ».