Essonne : interpellation des auteurs d’une série d’incendies à Saint-Germain-lès-Corbeil

Le travail minutieux des gendarmes a payé. Les militaires enquêtaient sur une série de 5 incendies volontaires de haies à Saint-Germain-lès-Corbeil, qui avaient eu lieu entre le 30 juillet et le 13 août dernier, provoquant l’inquiétude légitime des riverains.

Ces incendies volontaires avaient eu lieu dans les squares Clément Marot, Agrippa d’Aubigné, dans la rue Antoine Bourdelle ou encore au collège La Tuilerie. Ils avaient été commis majoritairement de nuit par leurs auteurs.

Les trois jeunes auteurs présumés de ces incendies ont été interpellés par les gendarmes de l’Essonne. Ces interpellations dans un délai rapide ont été permises grâce aux investigations et à un dispositif de surveillance mis en place par les enquêteurs de la Communauté de Brigades (COB) de Saint-Pierre-du-Perray, appuyés par les miliaires de la Communauté de Brigades (COB) de Bondoufle et du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) d’Evry-Courcouronnes.