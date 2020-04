Essonne : interpellé pour violences familiales à Mennecy

Le message est clair, les victimes de violences en cette période de confinement comme tout le reste de l’année ne sont pas seules. Un individu coupable de violences familiales a été interpellé par les militaires de la gendarmerie de l’Essonne dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 avril.

Celui-ci s’était rendu coupable de violences sur sa femme et sa fille. Les militaires du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie ont interpellé l’homme, alcoolisé, non sans subir d’outrages. L’individu est en ce moment en garde à vue.