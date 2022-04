Essonne : la francilienne fermée entre Linas et Sainte-Geneviève vers Evry

Un accident impliquant deux poids lourds s’est produit ce jeudi 31 mars aux alentours de 10h. L’un des poids lourds s’est couché dans le fossé jouxtant les voies de circulation de la RN104. La circulation est de ce fait interrompue entre entre les communes de Linas et Saint-Geneviève-des-Bois en direction d’Evry.

« Le premier bilan fait état de 2 victimes : 1 victime en urgence absolue et 1 victime en urgence relative », précisent les sapeurs-pompiers de l’Essonne. Au total, 20 sapeurs-pompiers et 10 engins sont engagés sur cette intervention.

« Les équipes de la DIRIF et les forces de l’ordre, mettent tout oeuvre pour relever le poids-lourd et rétablir les conditions de circulation normales le plus rapidement possible. Néanmoins, compte tenu de la complexité des opérations, cette situation pourrait durer », précise la direction des routes d’Ile-de-France.

Les véhicules qui empruntent la RN104 vers Evry doivent sortir impérativement à la sortie n°43 en direction d’Etampes et d’Orléans sur la RN20. Pour rejoindre Evry et Marne-La-Vallée, il faut donc emprunter l’A10 en direction de Paris et prendre l’A6 en direction de Lyon à hauteur de Chilly-Mazarin.