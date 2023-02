Essonne : la lutte contre le trafic des stupéfiants s’intensifie à Egly

Durant une semaine, les gendarmes ont occupé le terrain sur la commune d’Egly pour lutter contre le trafic de stupéfiants.

Dire qu’Egly est une plaque tournante du trafic de stupéfiants serait sans doute exagéré, mais les trafiquants y sont hélas trop présents.

Les militaires de la gendarmerie se sont donc mobilisés en multipliant les opérations dans la semaine du lundi 30 janvier au vendredi. Les gendarmes de la brigade territoriale d’Egly, l’équipe cynophile et des gendarmes mobiles étaient présents sur le terrain pour lutter pied à pied contre les trafiquants.

Et le résultat est là. En une semaine, 48 kg d’herbes et de résine de cannabis, du matériel de conditionnement, plus de 28 000 euros en liquide, 3 armes de poing 9 mm, des armes blanches et des armes par destination ont ainsi été saisis. Cinq individus ont également été interpellés par les gendarmes.

Le Général Ducept, commandant la Région de gendarmerie d’Île-de-France, et le Colonel Sublet, commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Essonne, sont allés à la rencontre des militaires au cours de cette opération d’ampleur, qui, à coup sûr, ne sera pas la dernière.