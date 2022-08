Essonne : La piscine de la base de loisirs d’Etampes fermée ce lundi 8 août

La direction de l’île de loisirs régionale d’Etampes informe le public sur la fermeture de la piscine ce jour.

Information importante pour celles et ceux qui souhaiteraient profiter de la piscine de l’île de loisirs d’Etampes : en raison d’une rupture de canalisation aux abords du centre aquatique et un problème de filtration de l’eau, cette activité est momentanément fermée au public le temps des travaux.

La direction fait son possible pour permettre une réouverture du site dès demain, le mardi 9 août à partir de 11 heures. Il est recommandé de vous connecter sur le site internet ou la page Facebook « Ile de Loisirs d’Etampes » pour connaître les dernières informations avant de vous déplacer. L’établissement est géré et animé par l’UCPA pour le compte du Conseil départemental de l’Essonne, de la communauté d’agglomération de l’Étampois Sud-Essonne et de la région Île-de-France.