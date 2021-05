Essonne : la police attaquée aux Ulis

Police nationale et police municipale ont été attaquées ce samedi 8 mai dans la ville des Ulis. La guerre menée par les forces de l’ordre contre les trafics dans la ville en agace quelques-uns.

Ce sont d’abord les agents de la police municipale qui ont été la cible de tirs de feux d’artifice. La trentaine d’individus, également armés de barres de fer, ont ensuite tenté de scier le poteau de caméra de vidéoprotection qui se trouve dans la résidence La Daunière.

C’est ensuite la police nationale qui a été la cible, lorsque la trentaine d’individus ont attaqué le commissariat de la police nationale, avenue des Champs Lasniers. Plusieurs tirs de mortiers ont été effectués. Les individus ont ensuite allumés des incendies avec des poubelles avant de se disperser.

Le syndicat Alliance PN91 dénonce « le climat de violence quotidien que subissent les policiers de l’Essonne », ainsi que « la configuration de ce commissariat qui facilite les attaques » et continue à demander « plus de moyens pour répondre aux besoins du terrain », et surtout « une réponse pénale adaptée ».