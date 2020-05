Essonne : la police caillassée à Corbeil-Essonnes

Les incidents se sont produits dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai, vers 00h20. Une patrouille de police circulait avenue René-Pierre dans le quartier de Montconseil. Les fonctionnaires croisent alors la route d’une voiture qui roulait à vive allure.

Les policiers décident alors de procéder au contrôle du véhicule. Le conducteur de ce dernier ne s’arrête pas à l’injonction des policiers et prend la fuite dans le quartier. Quelques centaines de mètres plus loin, l’individu s’arrête afin de poursuivre sa fuite à pied en laissant le véhicule derrière lui.

Au même moment les fonctionnaires aperçoivent un attroupement d’une quarantaine d’individu. Ils sont alors la cible de plusieurs jets de projectiles qui atteignent le véhicule de police. Le véhicule subissant de légers dégâts. Les fonctionnaires ont riposté avec quelques tirs de lanceurs 40 ainsi que des tirs de lacrymogène afin de disperser les individus. Aucun blessé.

« Encore une fois des collègues prient pour cible dans l’exercice de leur fonction », déplore le syndicat Unité SGP police 91 qui demande les moyens matériel et humain pour intervenir en toute sécurité et interpeller les auteurs de ces attaques.

Quelques jours après les déclarations d’une candidate de téléréalité et d’une comédienne sur la police qui ont scandalisés les forces de l’ordre et leurs représentants, on ne peut constater que sur le terrain, dans les quartiers difficiles, un policier ne fait pas peur mais est une cible pour les personnes malintentionnées…