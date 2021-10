Essonne : la tempête Aurore a touché principalement l’Est du département

Le département de l’Essonne était en alerte jaune depuis ce mercredi 20 octobre jusqu’à ce jeudi 21 octobre au matin pour de fortes rafales de vent, jusqu’à 85 km/h. Et effectivement, le vent a soufflé fort dans la nuit, faisant chuter de nombreux arbres.

D’Ouest en Est, de Dourdan à Yerres en passant par Mennecy, plusieurs chutes d’arbres ont été enregistrées, dans la plupart des cas avec uniquement des dommages matériels. Des routes ont dû être dégagées par les services techniques des communes ou du Conseil départemental de l’Essonne.

Au total, les sapeurs-pompiers de l’Essonne ont effectué 145 interventions, pour 86 chutes d’arbres, 20 menaces de chute d’arbres, 38 fils électriques tombés au sol et une toiture à bâcher.

Les principales perturbations ont touché les lignes de train ce jeudi matin. Plusieurs arbres en bordure des voies avaient chuté et retardaient, voire bloquaient la circulation des trains. C’est sur la ligne D du RER que les perturbations ont été les plus nombreuses, avec un trafic très ralenti sur la branche Malesherbes, et même interrompu entre Corbeil-Essonnes et Melun.

C’est en effet à l’Est de l’Essonne que la tempête a fait le plus de dégâts. A 8h ce jeudi matin, 9000 foyers n’avaient plus d’électricité dans les départements et de Seine-et-Marne indique la direction Ile-de-France Est d’Enedis. Sur ce nombre, un peu moins de 1000 foyers essonniens étaient concernés.

« Le service sera rétabli au cours de la journée », confirme-t-on chez Enedis.